فيسبوك يغير طريقة عمله بشكل دائم

2020/05/22 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، أن مؤسسته ستتحول للعمل عن بعد بشكل دائم بعد تخفيف عمليات الإغلاق الحالية بسبب وباء كورونا المستجد.

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