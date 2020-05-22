الاردن يهدد بإعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل في حال ضمت أراضي فلسطينية

2020/05/22 | 03:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان,-(أ ف ب) – هدد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز الخميس بإعادة النظر في العلاقة مع اسرائيل في حال مضت قدما بخطتها لضم اراض فلسطينية محتلة.وقال الرزاز خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) “لن نقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وسنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل بكافة أبعادها”.واضاف أن […]

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