كيليني معجب بسواريز لأنه عضه في كأس العالم

2020/05/22 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن صفقة شراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفريق نيوكاسل الإنجليزي على وشك الاكتمال.

وأشارت إلى أن شقيق الأمير محمد بن سلمان ألمح إلى الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه أسترليني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب الصحيفة، وضع الأمير تركي بن سلمان صورة على إنستغرام وتويتر تظهر بصمة بعلم السعودية على شعار نادي نيوكاسل.

كما غرد على تويتر سلسلة من الرموز التعبيرية، اثنين منها كانا قلبًا أسود وأبيض، وهي ألوان النادي الشهيرة.

ووفق الصحيفة فقد حصلت صفقة الاستحواذ على "الضوء الأخضر ويمكن إصدار إعلان رسمي في الأيام المقبلة".

ويسعى الأمير محمد بن سلمان للاستحواذ على 80 في المئة من النادي عن طريق صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه.

واعترضت قناة "بي إن سبورت" على الصفقة بعد اتهامها الرياض بقرصنة بث مباريات البريميرليغ التي تمتلك القناة القطرية حقوق البث الحصرية لها في الشرق الأوسط.

وكانت تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة.

ويحتاج النادي إلى التحول لرفع مكانته في الدوري الإنكليزي الممتاز و استرجاع الجانب التنافسي الذي كان عليه في السابق في منتصف التسعينيات.

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