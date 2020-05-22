ترامب يأمر بتنكيس الأعلام لثلاثة أيام تكريما لضحايا كورونا

2020/05/22 | 03:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام تكريما لضحايا وباء كورونا.

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