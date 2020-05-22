ترامب: لن نغلق الاقتصاد إذا حدثت موجة ثانية من كوفيد- 19

2020/05/22 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه قد تكون هناك موجة ثانية من وباء كورونا المستجد في وقت لاحق من هذا العام، لكنه قال صراحة إنه لن يسمح بإغلاق آخر للاقتصاد.وفي إجابته عن سؤال يتعلق بموجة ثانية من جائحة كورونا، قال ترامب أثناء زيارة لولاية ميشيغان "يقول الناس إن هناك احتمالا لموجة ثانية، سنقوم بما يجب لكن لن نغلق البلاد".

وجاءت تعليقات ترامب أثناء قيامه بجولة في مصنع لشركة فورد لصناعة السيارات خارج ديترويت، حولت منشآتها لتصنيع أجهزة تنفس صناعي.

وخلال خطاب ألقاه في المصنع، أشاد الرئيس بعمال الشركة لما بذلوه من جهود لإنتاج آلاف من أجهزة التنفس الصناعي أثناء الوباء.

الرئيس الأميركي تابع يقول "أثبت الوباء العالمي مرة واحدة وإلى الأبد أنه لكي تكون أميركا دولة قوية، تحتاج أن تكون دولة صناعية".

ثم أضاف "أنا أكافح من أجل استعادة وظائفنا من الصين والعديد من البلدان الأخرى".

الإعلامي الإذاعي المحافظ باك سيكستون قال لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس ترامب أخبره أنه لن يغلق الاقتصاد مرة ثانية خلال مقابلة في البيت الأبيض أجراها معه الأربعاء.

ونقل سيكستون عن ترامب قوله "لن نقوم بإغلاق الموجة الثانية التي من المحتمل أن تأتي في الشتاء".

وخلال خطابه، انتقد دونالد ترامب الصين لدورها في جائحة الفيروس التاجي، وقال "لقد أتت هذه الكارثة من الصين وكان يجب وقفها في الصين".

وظهرت التقارير الأولى للعدوى بفيروس كورونا المستجد في أواخر العام الماضي في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، وانتشر المرض بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وحتى يوم الخميس، أصيب أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، مع أكثر من 329000 حالة وفاة، وفقًا لمركز علوم وهندسة النظم (CSSE) في جامعة جونز هوبكنز.

وكانت رحلة ترامب إلى ميشيغان التي فاز فيها في انتخابات 2016، رحلته الثالثة فقط بعيدًا عن منطقة واشنطن منذ تفشي الوباء في الولايات المتحدة، وتأتي وسط نزاعات مع الحاكمة الديمقراطية للولاية ومسؤولين آخرين في ميشيغان.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة فوكس نيوز مؤخرا تقدم المرشح المفترض للديمقراطيين جو بايدن، على ترامب بفارق ثماني نقاط في ميشيغان.

كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الناخبين في ميشيغان قلقون بشأن الفيروس التاجي. ويعتقد المستجوبون أن ترامب كان بطيئًا في الرد عليه؛ وفضل انتظار إعادة فتح الاقتصاد.

وفي محاولة للإشارة بأن الحياة تعود إلى طبيعتها، بدأ الرئيس مرة أخرى، رحلاته الأولية إلى الولايات التي من المحتمل أن تكون مسرحا لمنافسات ساخنة في انتخابات الرئاسة المقررة شهر نوفمبر المقبل.

موقع شبكة فوكس نيوز قال إنه يبدو أن مستشاري حملة ترامب لانتخابات نوفمبر القادم قلقون بشكل متزايد بشأن ميشيغان، معتقدين أن هجمات الرئيس على ويتمير لم تنجح، وأن الخسائر التي لحقت بالفيروس في منطقة ديترويت، خاصة بين الأميركيين من أصل أفريقي، ستكون مكلفة سياسياً.

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