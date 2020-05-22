نواب من البصرة يخولون الكاظمي باختيار وزير للنفط

2020/05/22 | 06:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة موقعة من ثمانية نواب من محافظة البصرة جنوبي العراق عن تخويل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختيار شخصية كفوءة ونزيهة ليكون وزيرا للنفط....

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