المكتب الاعلامي لقائممقام قضاء سنجار النائب السابق المهندس محما خليل علي آغا

2020/05/22 | 07:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عد قائممقام قضاء سنجار، النائب السابق، محما خليل علي آغا، ان كشف الامم المتحدة عن جمعها معلومات من ضمنها مليوني مكالمة هاتفية ووثائق لعناصر داعش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأقلية الأيزيدية ومجزرة سبايكر، سيكشف عن الكثير من الشخصيات ممن عملت مع داعش سرا وتعتبر خلايا نائمة في مؤسسات الدولة العراقية.وقال […]

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