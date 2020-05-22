شاهد.. عراقي تفوز صورته بجائزة افضل صورة في العالم

2020/05/22 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت صورة للمصور العراقي سامر الحسيني ضمن أفضل 100 صورة في العالم بمسابقة “35 AWARDS” العالمية في روسيا من بين اكثر من 117 ألف مصور من 170 دولة....

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