هناك ما هو أخطر من فيروس كورونا - أسامة العبدالرحيم

2020/05/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أسامة_العبدالرحيم تتواصل جائحة فيروس كورونا بالانتشار حول العالم ويستمر الأطباء والعلماء في مقاومة هذا الفيروس ويسابقون الزمن لإنتاج دواء ولقاح ينقذ البشرية منه، كلنا أمل وثقة بالعلم في تجاوز هذه الأزمة الصحية كغيرها على مر التاريخ البشري، لكن هناك فيروسات أشد فتكاً من كورونا ولم نجد لها علاجاً، نعم تلك الفيروسات الفتاكة تتكاثر وتنتشر في البيئة التي توفر لها عوامل العيش فيها، ولعل أبرز هذه الفيروسات هما فيروسا العن ......





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