المثليّة الجنسية والحتميّة الاجتماعية - فاتن نور

2020/05/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور "هو قرار الإدارة المركزية لفروع المتجر سيدتي.



وقد أثار الكثير من تساؤلات الزبائن واستفساراتهم، وحماقاتهم أيضاً.



لكن دمج لُعب الذكور مع لُعب الإناث وعرضها في قاطع موحّد للطفولة، سيتيح للأطفال مساحة من الحرية للتعبير عن هوياتهم الجنسانية دون ضغوط.



ربما هكذا أفضل من فرض قاطع بعينه على الطفل، مأخوذين بأعضائه التناسلية.



الخيارات هنا ستكون بمثابة اشارات مرسلة من الأطفال إلى ذويهم، تنبه عن ميولهم بعفوية، ......





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