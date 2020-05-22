هل الرأسمالية تحفر قبرها بيدها كما يقول ماركس؟ - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/05/22 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب اشار ماركس في (البيان الشيوعي ) الى ( ان تاريخ اي مجتمع حتى الآن ليس سوى تاريخ صراعات طبقية ...



وان الأسلحة التي صرعت بها البرجوازية الاقطاع ترتد الآن على البرجوازية نفسها ..



بيد ان البرجوازية لم تصنع فحسب الأسلحة التي تؤدي بحياتها بل انجبت ايضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة : العمال العصريين او البروليتاريين ..



فبقدر ما تنو البرجوازية اي رأس المال تنمو ايضا البروليتاريا اي طبقة العمال العصر ......





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