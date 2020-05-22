’ثأر الله الاسلامي’ يهدد باعتصام مفتوح.. لهذا السبب..

2020/05/22 | 08:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حزب ثأر الله الاسلامي في العراق عن تنفيذه إعتصاما مفتوحا لحين الإستجابة لمطلب الحزب بإستعادة المقر الذي استحوذت عليه الجهات الأمنية وتحقيق العدا...

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