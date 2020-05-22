هجوم لمجهولين على مصفى بكركوك يودي بحياة عنصر امن ويصيب اخرين

2020/05/22 | 08:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب هجوم لمسلحين مجهولين، الجمعة بسقوط عنصر ضحية من حماية مصفى للنفط بكركوك.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار فجر الجمعة، على مصفى بقرية كوركة جال غربي كركوك ما ادى الى سقوط عنصر من حماية المصفى ضحية وجرح ثلاثة اخرين.

واضاف انه تم فتح تحقيق بالحادث.

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