الرافدين يعلن إزدياد إعداد الدوائر الموطنة رواتبهم

2020/05/22 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن مصرف الرافدين عن ازدياد اعداد الذين تم توطين رواتبهم على المصرف واستلامهم بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “العديد من الدوائر ومؤسسات الدولة وطنت رواتبهم لدى المصرف وأصبحت رواتبهم يتم استلامها شهرياً عن طريق الماستر كارد بدلاً من النقد اليدوي”.وأشار الى ان “الذين […]

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