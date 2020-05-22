البرازيل: عدد قياسي للوفيات والإصابات بكورونا

2020/05/22 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل عددا قياسيا يوم امس الخميس بوفيات فيروس كورونا

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