العراق يسجل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/22 | 09:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 153 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 6 أشخاص بالوباء، وشفاء 45 حالة....

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