قتلى وجرحى بانفجار في مدينة البصيرة بريف دير الزور السورية

2020/05/22 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ذكرت وسائل إعلام سورية، أن دراجة نارية مفخخة انفجرت مساء الخميس في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.وأشارت وكالة “سانا” السورية، إلى أن “دراجة نارية مفخخة كانت مركونة وسط سوق مدينة البصيرة التي تسيطر عليها (قوات سوريا الديمقراطية) بريف دير الزور الشمالي انفجرت […]

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