اسرائيل ؛ فاذا جاء وعد الاخرة …!

2020/05/22 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د علي الطويل منذ اكثر من ٧٠ عاما ودويلة اسرائيل تجثم على جسد الامة الاسلامية ، هذه الغدة السرطانية التي اصابت هذا الجسد وسببت له كل هذا التهاوي والتراجع ، وسببت كذلك جميع الماسي التي مرت والازمات التي حدثت والتمزيق والتفريق الذي طال اجزاء كبيرة من الامة ، حيث لم يمر على الامة الاسلامية في […]

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