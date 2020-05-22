قتل 3 دواعش في كمين نوعي قرب ناحية العظيم بديالى

2020/05/22 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في الحشد العشائري احمد العزاوي، الخميس، بان قوة مشتركة قتلت 3 من ارهابيي داعش قرب ناحية العظيم شمال ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة مشتركة من الجيش والحشد العشائري اشتبكت مع مفرزة داعشية حاولت التسلل في محيط قرية ام تليل قرب ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) ونجحت من قتل 3 […]

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