مقتل ثلاثة عناصر من داعش شرقي صلاح الدين

2020/05/22 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري اليوم الجمعة بمقتل ٣ عناصر من داعش شرقي صلاح الدين.

وقال الزهيري لشفق نيوز إن قوات من فوج مغاوير صلاح الدين رصد عناصر لداعش في قرية "ام تليل“ ضمن حدود قاطع مطيبيجة وتمكنت القوات من قتل ٣ عناصر.

واضاف "أن قوات من عمليات صلاح الدين والتشكيلات الأمنية تواصل عملياتها اليومية برصد وتعقب أوكار وجيوب متخفية لداعش".

ويعد قاطع صلاح الدين _ديالى الحدودي من المناطق المتوترة أمنيا لصعوبة تطهيره ومسكه من قبل قوات الأمن بسبب طبيعته الجغرافية الوعرة.

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