مقتل ٣ عناصر من داعش شرقي صلاح الدين

2020/05/22 | 09:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري اليوم الجمعة بمقتل ٣ عناصر من داعش شرقي صلاح الدين.وقال الزهيري في بيان إن قوات من فوج مغاوير صلاح الدين رصد عناصر لداعش في قرية “ام تليل“ ضمن حدود قاطع مطيبيجة وتمكنت القوات من قتل ٣ عناصر.واضاف “أن قوات من عمليات صلاح الدين والتشكيلات الأمنية […]

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