مالية كردستان توضح حقيقة إرسال بغداد رواتب الموظفين

2020/05/22 | 09:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، إرسال الحكومة الاتحادية في بغداد المبلغ المخصص لتغطية رواتب موظفي الإقليم رغم موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على صرفه.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، انه “على الرغم من موافقة رئيس الحكومة العراقية على ارسال 400 مليار دينار عراقي من رواتب موظفي اقليم كوردستان الذي […]

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