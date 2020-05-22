الشرطة العراقية - عبد جاسم الساعدي

2020/05/22 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_جاسم_الساعدي الشرطة العراقية في كلمات/عرفت الشرطة منذ الصغر وعاشرتها من خلال والدي إذ أمضى حوالى أربعين عاما فيها ورحل لأسباب صحية /التدرن من دون أن يحصل على راتب تقاعدي.



والدي شأنه شأن جحافل الشباب المهاجرين إلى بغداد هربا من ظلم عهر الإقطاع في العمارة وقسوتهم.



كنت أتابع حركة انضمامهم إلى الخندق العميق في ما تسمى خلف السدة.إذ كانت هذه السدة تفصل بين امتبن اثنتين.



امة القهر والعوز والضياع وأمة الطبقات ......





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