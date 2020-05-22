الرئيس الصيني يعلن نجاح بلاده في محاربة فيروس كورونا

2020/05/22 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانغ،اليوم الجمعة، أن بلاده حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في محاربتها تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان.

وقال في افتتاح جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "نحن، أبناء الأمة الصينية وبناتها، بقينا متحدين خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقمنا سورا عظيما من التضامن".

وأضاف: "حققنا انتصارا حاسما في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان اللتين فرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف الشهر".

وتابع: "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس، "يجب أن نضاعف جهودنا لتقليل الخسائر".

ولفت رئيس الوزراء الصيني إلى أن البلاد ستواجه عددا من العوامل التي يصعب التنبؤ بها بسبب جائحة كوفيد-19 والظروف العالمية.

وبعد إغلاق البلاد أواخر يناير ردا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة.

بغداد اليوم- متابعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة 5 ملايين و103278.

وارتفع معدل الإصابات اليومية بواقع نحو 6600 حالة مقارنة مع الي

بغداد اليوم - اقليم كردستان

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ، الخميس 21-5-2020، تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا في السليمانية.

وقال بيان مقتضب لصحة الاقليم ان " السليمانية سجلت 5 اصابات بفيروس كورونا" دون ذكر التفاصيل.

سجلت وزارة ا

بغداد اليوم - كربلاء

كشفت خلية الازمة المحلية في كربلاء، الخميس (21 آيار 2020)، عن وجود مؤشرات ميزت المحافظة عن بقية المحافظات وجعلت المصابين بكورونا فيها من الاسرع شفاءً في العراق.

وقال الناطق الرسمي باسم خلية الازمة المحلية محمد الوكيل في

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