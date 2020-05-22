ارتفاع معدل الإصابات بكورونا في العالم والحصيلة تتجاوز 5,1 مليون

2020/05/22 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتسجيل 106,1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء...





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