2020/05/22 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائمقام سنجار : اعلان الامم المتحدة عن مليوني مكالمة لداعش الارهابي..سيكشف الكثير من الشخصيات العاملة معه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 09:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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