وزير خارجية قطر يسلم أمير الكويت رسالة بعد لقائه سلطان عمان

2020/05/22 | 09:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..سلم وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، رسالة من أمير بلاده الشيخ تميم بن حمد، إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب لقائه سلطان عمان.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال اللقاء “استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث القضايا ذات […]

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