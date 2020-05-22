27 حالة وفاة و460 إصابة جديدة جراء كورونا في ألمانيا

2020/05/22 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 460 إلى 177212.وأظهرت الحصيلة الجديدة أن عدد الوفيات ارتفع بـ27 حالة ليصل إلى 8174.وأظهرت بيانات المعهد الأربعاء ارتفاعا حادا بعدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بواقع 83 حالة.يذكر أن ألمانيا سجلت “صفر” […]

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