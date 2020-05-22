2020/05/22 | 09:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / د.محمد فلحي… جدد مجلس الوزراء في جلسته الثانية التأكيد على حرية تبادل المعلومات وحق الحصول عليها من خلال الإسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة،ولا بد أ ن نتذكر إزاء هذا التأكيد أهمية إقرار (مشروع قانون المعلومات) الذي كان بعنوان(قانون جرائم المعلوماتية) وهو ما يزال مطروحاً في رفوف مجلس النواب،منذ ثلاث دورات انتخابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعلومات حق أم جريمة!؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعلومات حق أم جريمة!؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).