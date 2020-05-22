خام برنت عند أعلى مستوى منذ آذار

2020/05/22 | 09:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفع خام القياس العالمي برنت أكثر من واحد بالمئة يوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ مارس آذار، مدعوما بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتخفيضات المعروض التي تقودها أوبك وتحسن الطلب مع تخفيف الحكومات القيود المفروضة على حركة الأفراد بسبب أزمة فيروس كورونا.وهوت أسعار الخام في 2020، ليسجل برنت أدنى مستوياته في 21 عاما […]

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