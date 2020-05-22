2020/05/22 | 09:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اوضح الخبير القانوني علي التميمي، العقوبات المنصوص عليها في القانون لضياع المحاصيل الزراعية وحرقها، لافتا الى ان عقوبة ضياع المحاصيل تتمثل بالاختلاس وتصل الى السجن لمدة 15 سنة.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “ضياع أو فقدان كميات كبيرة من الحنطة يعاقب عليها وفق المادة ٣١٥ من قانون العقوبات العراقي وهوفعل الاختلاس، حيث تصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح عقوبة ضياع المحاصيل الزراعية وحرقها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح عقوبة ضياع المحاصيل الزراعية وحرقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).