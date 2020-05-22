خشان: الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لاقناع العراقيين ان حكومته “مؤقتة”

2020/05/22 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اعتمد أسلوبا سيئا لاقناع العراقيين ان حكومته مؤقتة، لافتا الى ان الانتخابات المبكرة مجرد اكذوبة والنظام الانتخابي الجديد لايلبي مصلحة الشعب.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي يعتمد أسلوبا سيئا باقناع الناس بأن جاء بحكومة مؤقتة، حيث ان الانتخابات المبكرة عبارة […]

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