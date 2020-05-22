محافظة عراقية تعلن إلغاء مراسيم العيد وتطبيق الحظر الصحي في عموم مناطقها

2020/05/22 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الجمعة (22 ايار 2020)، إلغاء المراسيم الخاصة بعيد الفطر، وتطبيق ا...





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