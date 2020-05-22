خطيبة خاشقجي ترد على عائلته: لا عفو عن قاتليه ومن أمر بقتله

2020/05/22 | 09:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، في تغريدة الجمعة، إن "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه"، وذلك ردا على تغريدة أطلقها الجمعة صلاح خاشجقي نجل الصحفي الراحل معلنا العفو عن قتلة والده.

وأضافت خديجة جنكيز قولها "أنا وآخرون لن نتوقف حتى تحقيق العدالة لجمال".

وفي تغريدة أخرى كتبت جنكيز "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميًا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لاعن القتلة ولا من أمر بقتله ..!#جمال_خاشقجي"

وجاء في تغريدة صلاح خاشقجي "نعلن نحن أبناء جمال خاشقجي أنا عفونا عمن قتل والدنا رحمة الله عليه، لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

وأثار مقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ردود فعل دولية مندّدة ومطالبات بمحاكمة قاتليه خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله.

وشوهد خاشقجي للمرة الأخيرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه.



وأشارت تقارير إلى تقطيع جثته وإخراجها من المبنى، ولم يُعثر لها على أثر.

بغداد اليوم- بغداد

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وتأتي هذه الخطوة، فيما يرجح علماء أن يكون فيروس كورونا قد ظهر في سوق لل

بغداد اليوم _ متابعة

ذكرت تقارير صحفية، أن كوريا الشمالية ستواجه نقصا مهولا في الغذاء، خلال العام الجاري، من جراء التدابير التي فرضت لأجل احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وهو ما يهدد بـ"مجاعة أخرى" في البلاد الشيوعية المعزول

بغداد اليوم-متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء، عن اعتقال شخصين لبنانيين تسللا من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الإسرائيلي بعد رصدهما وكشفهما خلال وقت قصير.

ونشر الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، على صفحته الشخصية بموقع

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