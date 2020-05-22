مصر تعلن استعدادها للتفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة

2020/05/22 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت مصر عن استعدادها للتفاوض مع إثيوبيا بشأن حقوقها المائية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وعادل ومتوازن وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحفظ مصالحها التاريخية.وقالت الخارجية المصرية في بيان أصدرته أمس، إن القاهرة مستعدة للانخراط في العملية التفاوضية “بالإشارة إلى نتائج الاجتماع الذي عقد يوم 21 مايو 2020 بين رئيس الوزراء السوداني […]

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