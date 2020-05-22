2020/05/22 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي التميمي لـ / نينا / : القانون فرض عقوبات قاسية على فقدان او حرق المحاصيل الزراعية باعتباره ارهابا منظما ضد الامن الاقتصادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/22 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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