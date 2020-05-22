خطة لدمج القطاعين العام والخاص للنهوض بالصناعة الوطنية

2020/05/22 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن خطة لدمج القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالصناعة الوطنية.

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