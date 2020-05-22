تحقيق يكشف ممن عمل سراً مع داعش وارتكب جريمة سبايكر

2020/05/22 | 09:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..عد قائممقام قضاء سنجار في محافظة نينوى، النائب السابق، محما خليل، ان كشف الامم المتحدة عن جمعها معلومات من ضمنها مليوني مكالمة هاتفية ووثائق لعناصر داعش بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الأقلية الأيزيدية ومجزرة سبايكر، سيكشف عن الكثير من الشخصيات ممن عملت مع داعش سرا وتعتبر خلايا نائمة في مؤسسات الدولة العراقية”.وقال […]

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