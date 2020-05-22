2020/05/22 | 10:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "سانا" السورية أن القوات الأمريكية أدخلت قافلة محملة بتعزيزات لوجستية وأسلحة إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. تعزيزات أمريكية ضخمة تدخل سوريا عبر العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. تعزيزات أمريكية ضخمة تدخل سوريا عبر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).