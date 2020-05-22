محمد الحلبوسي يستنجد بالسفير الأمريكي للضغط على مقتدى الصدر

2020/05/22 | 10:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… مصادر موثوقة أكدّت لي أنّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد زار السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر قبل ليلتين , طالبا منه التدّخل رسميا لدى أمير الكويت للضغط على مقتدى الصدر من أجل إيقاف مساعي كتلة سائرون بعزله عن رئاسة مجلس النواب ..ويأتي تحرّك الحلبوسي على السفير الأمريكي في […]

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