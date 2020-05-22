النقل: حركة البضائع مستمرة بنسبة 50 %


النقل: حركة البضائع مستمرة بنسبة 50 %
2020/05/22 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير النقل النقل ناصر حسين الشبلي، الجمعة، ان حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة  50 % .

وقال الشبلي، ان “المطارات تابعة لسلطة الطيران المدني والوزارة تعمل على اعادة ارتباطها بها مباشرة لغرض مراقبتها وتطويرها”.

واضاف، ان “حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة  50% بسبب الاوضاع الحالية من اجراءات الانغلاق […]

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