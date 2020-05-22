2020/05/22 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النقل النقل ناصر حسين الشبلي، الجمعة، ان حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة 50 % .وقال الشبلي، ان “المطارات تابعة لسلطة الطيران المدني والوزارة تعمل على اعادة ارتباطها بها مباشرة لغرض مراقبتها وتطويرها”.واضاف، ان “حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة 50% بسبب الاوضاع الحالية من اجراءات الانغلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: حركة البضائع مستمرة بنسبة 50 %) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: حركة البضائع مستمرة بنسبة 50 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).