2020/05/22 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير النقل النقل ناصر حسين الشبلي، الجمعة، ان حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة 50 % .
وقال الشبلي، ان “المطارات تابعة لسلطة الطيران المدني والوزارة تعمل على اعادة ارتباطها بها مباشرة لغرض مراقبتها وتطويرها”.
واضاف، ان “حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة 50% بسبب الاوضاع الحالية من اجراءات الانغلاق […]
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وقال الشبلي، ان “المطارات تابعة لسلطة الطيران المدني والوزارة تعمل على اعادة ارتباطها بها مباشرة لغرض مراقبتها وتطويرها”.
واضاف، ان “حركة البضائع والامدادات مازالت تعمل حاليا ولكن بنسبة 50% بسبب الاوضاع الحالية من اجراءات الانغلاق […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: حركة البضائع مستمرة بنسبة 50 %) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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