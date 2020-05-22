عمليات بغداد توضح بشان انفجار عبوة في مدينة الصدر

2020/05/22 | 10:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، انفجار عبوة محلية الصنع شرقي العاصمة بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “شخصاً مجهول الهوية اقدم على رمي عبوة محلية الصنع بمبه على مجموعة من الاشخاص كانوا يحتسون المشروبات الكحولية، في مدينة الصدر شرقي بغداد، دون اضرار”.

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