خبير امني يحذر من سيطرة القوات الأميركية على الشريط الحدودي مع سوريا

2020/05/22 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..حذر الخبير الأمني صباح الطائي، من سيطرة القوات الأميركية على الشريط الحدودي الفاصل مابين العراق وسورية، لافتا الى ان منطقة سيطرة الاميركان تمثل منفذا لداعش الاجرامي ومعسكرا لاعدادهم وتزويدهم بالسلاح.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “ القوات الأميركية تسيطر على مساحات من الشريط الحدودي مابين العراق وسورية، حيث تمثل مناطق آمنة للوجود […]

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