2020/05/22 | 10:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، أنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة ثلاثة أيام تكريما لذكرى ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على "تويتر": "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة تخليدا لذكرى الأمريكيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم بـ1551853 إصابة مؤكدة بالوباء، بما في ذلك 93439 حالة وفاة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينكس الأعلام ثلاثة أيام تكريما لضحايا كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينكس الأعلام ثلاثة أيام تكريما لضحايا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).