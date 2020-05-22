تقرير بريطاني: زيدان يفضل ضم ماني على كيليان مبابي

2020/05/22 | 10:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن ارتباط السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن زين الدين زيدان، مدرب الميرنجي، يفضل ضم ماني على كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لا سيما أن النادي الفرنسي يرفض فكرة التفاوض حول اللاعب.[…]

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