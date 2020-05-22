الناطق باسم الكاظمي يكشف آلية التعامل مع المتظاهرين في المرحلة المقبلة

2020/05/22 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسحلة مصطفى الكاظمي عن آلية التعامل مع المتظاهرين خلال المرحلة المقبلة.وقال رسول في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “المهمة الجديدة كناطق باسم القائد العام للقوات المسحلة مهمة صعبة وليست سهلة خصوصاً وان الوضع شائك ولكن انا بالنسبة لي شرف لي ان يتم اختياري […]

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