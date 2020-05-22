ذي قار تلغي المراسيم الخاصة بعيد الفطر

2020/05/22 | 10:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الجمعة ، إلغاء المراسيم الخاصة بعيد الفطر، وتطبيق الحظر الصحي في عموم المحافظة.ودعا المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان بعد تهنئته المواطنين ،إلى "الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي حفاظًا على السلامة".وياتي الإجراء هذا بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونافي ذي قار وتسجيل حالتين جديدة يوم أمس الخميس، فيماسجل العراق 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتكون أعلى حصيلة مسجلة في يومواحد منذ بدء تسجيل الإصابات بالمرض في البلاد، متخطية بذلك حاجز الـ150 إصابةالتي سجلت يوم الأحد الماضي وكانت الاعلى في حينها.

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