بعد رحلة دامت 6 اعوام ..

2020/05/22 | 10:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تعتزم السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة إعادة قطعة أثرية نادرة عمرها 3500 عاما، إلى العراق، بعد أن تم بيعها لسلسلة متاجر التجزئة هوبي لوبي الأميركية.وقالت وزارة العدل الاميركية ،في بيان إن أصل القطعة الأثرية التي تعرف باسم "لوح حلم كلكامش" يعود للعراق ودخلت الولايات المتحدة خلافا للقانون الاتحادي.وكانت هوبي لوبي اشترت القطعة في عام 2014 من دار مزادات دولية بمبلغ 1.6 مليون دولار، حيث تمكنت السلطات من ضبطها في سبتمبر الماضي، لكن لم يتم اتخاذ اجراء بشأنها.وقدم مدعون عامون في الولايات المتحدة شكوى مدنية، الاثنين الماضي، للسماح للسلطات بمصادرة القطعة الاثرية تمهيدا لإعادتها لبلدها الأم.وتؤكد هوبي لوبي أنها ستتعاون مع السلطات، فيما تشدد أنها لم تكن تعلم أن القطعة أثرية، لأن دار المزادات حجبت المعلومات المتعقلة باللوح "عمدا".وهذه ليست الحادثة الأولى، حيث كانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية أعلنت في مايو 2018 أن سلسلة هوبي لوبي ستعيد إلى بغداد 3800 قطعة أثرية من أصل أكثر من 5500 كانت قد اشترتها في عام 2010 مقابل 1.6 مليون دولار بصورة غير شرعية.وتضمنت القطع الأثرية في حينه أقراصا مسمارية وأختاما أسطوانية وألواحا طينية، يعود تاريخها إلى ما بين عامي 1600 و2100 قبل الميلاد.

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