النجف تتراجع عن قرار فتح بعض الاماكن الترفيهية في المحافظة

2020/05/22 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تراجعت خلية الازمة في النجف الاشرف، عن قرار فتح بعض الاماكن الترفيهية في الوقت الحاضر.وذكرت الخلية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قسم الصحة العامة التابع لدائرة صحة النجف رفع تقريره لرئيس خلية الأزمة واكد عدم امكانية فتح المناطق الخضراء والمسابح والكوفي شوبات في الوقت الحاضر ، نتيجة تسجيل اصابات جديدة […]

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