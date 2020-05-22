اول الغيث كذب وتدليس وزير الكهرباء

2020/05/22 | 10:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زهير الفتلاوي… مشكلة معقدة واموال كبيرة وكثيرة وطائلة وخيالية صرفت على قطاع الكهرباء واقل مبلغ تم هدره نحو 50 مليار دولار ولا كهرباء وطنية في العراق .يأتي وزير ويخرج وزير ونفس الفساد والاهمال والكذب والتدليس ، على الرغم من اسعار المحولات وتجهيز الطاقة عالميا معروف للقاص والداني ولكن الوزارة ليس لها تخطيط […]

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